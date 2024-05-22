Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Украина могла бы наносить удары по территории РФ западным оружием и выдавать их за «случайные». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью украинским СМИ.

Огрызко обратил внимание на продвижение ВС РФ на Харьковском направлении и призвал «поставить вопрос ребром». По его мнению, если Запад действительно считает Украину своим партнером, западные страны должны «прекратить бояться собственной тени» и разрешить атаки своим оружием по России.

«Или мы будем вынуждены бить сами, делая вид, что так получилось случайно», - заявил экс-министр.

Ранее в правительстве Украины заявили, что неудачи ВСУ на Харьковском направлении связаны с запретом США на удары по территории РФ американским оружием. Владимир Зеленский также призвал страны НАТО помогать ВСУ сбивать ракеты.

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Зеленский заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16. По его мнению, если западные страны не могут поставить Киеву эти самолеты, они должны найти другие способы поддержки, в том числе «поднять истребители с территории соседних стран НАТО» и сбивать ракеты.