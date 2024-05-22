Российские военные освободили Клещеевку

В среду, 22 мая, в Минобороны РФ заявили об освобождении донецкого села Клещеевка от украинских сил. Об этом сообщает РИА Новости.

Контроль над Клещеевкой взяли подразделения Южной группировки российских войск. 17 мая в Минобороны РФ сообщали, что эти подразделения в течение недели продвигались в глубину обороны противника.

20 мая сообщалось, что ВСУ потеряли на этом направлении более 340 военнослужащих, три танка и четыре склада с боеприпасами. Поражение живой силе и технике ВСУ было нанесено в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка в ДНР.