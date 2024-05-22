В ЕС предложили отменить безвизовый режим с Грузией

Ряд стран Евросоюза настаивает на введении санкций против Грузии в ответ на принятие парламентом страны закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом обсуждения вопроса.

По их данным, таких мер требуют Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония. Среди обсуждаемых ограничений — отмена безвизового режима в ЕС для граждан Грузии, целевые санкции и замораживание фондов Евросоюза. Вместе с тем собеседники издания отметили, что европейские политики рассматривают «различные меры давления» на Тбилиси.

Напомним, что 14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Его рассмотрение продолжалось с 15 апреля и сопровождалось акциями протеста, которые организовывала оппозиция.

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

В ЕС осудили принятие закона и пригрозили Грузии приостановкой интеграции страны в сообщество. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявлял, что США введут санкции против грузинских властей, если в государстве окажется подорвана демократия» Президент Республики Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, однако депутаты планируют его преодолеть.