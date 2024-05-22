Стало известно об ударе по военному порту в Очакове на Украине

Российские военные нанесли удар по военному порту Очакова в Николаевской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Lenta.ru

«В основном, все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков», - отметил Лебедев. Российская газета

По его данным, недавно в этот порт завезли различные плавательные средства — от катеров до водных мотоциклов. Он отметил, что с Очакова могла готовиться атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу. Газета.Ru