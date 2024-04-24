Пока вы не уснули: очные переговоры РФ и Украины и Лукашенко о ЯО в Белоруссии

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Россия и Украина впервые провели очные переговоры

Россия и Украина впервые провели очные переговоры под руководством посредника из Катара относительно вопроса детей. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

По ее словам, переговоры прошли в Дохе, достигнута договоренность, что 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию.

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Литва отзывает посла из Киева

Правительство Литвы приняло решение об отзыве посла Литвы на Украине Вальдемараса Сарапинаса с целью назначить его послом в Польше. Об отзыве сообщила пресс-служба литовского кабмина.

"Правительство рассмотрело предложение МИД и согласилось с ним. Посол Сарапинас отзывается с 17 июня", - говорится в сообщении.

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Лукашенко сообщил, какое ядерное оружие размещено в Белоруссии

Белоруссия разместила у себя такое же тактическое ядерное оружие, какое в странах Европы хранят США, заявил на заседании VII Всебелорусского народного собрания белорусский лидер Александр Лукашенко, трансляцию вело агентство БелТА.

Президент Белоруссии уточнил, что американское тактическое ядерное оружие хранится на авиабазах в Нидерландах, Италии, Германии, Турции и Бельгии.

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В Кремле прокомментировали слухи о госизмене замглавы Минобороны Иванова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухами появившуюся информацию о подозрении задержанного заместителя главы Минобороны России (МО) Тимура Иванова в госизмене.

По словам Пескова, в данный момент очень много разных «перетолков» вокруг этой ситуации. «Нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более, идёт следствие», — добавил он.

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В Росфинмониторинге раскрыли подробности о теракте в «Крокусе»

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» был тщательно спланирован международной пособнической сетью. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«22 марта Россия пережила чудовищный по своей сути террористический акт против мирного населения. Мы столкнулись с тщательно спланированным, подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», - сказал он.

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Между Тбилиси и Вильнюсом разгорелся дипломатический скандал

Посольству Литвы в Грузии стоит сделать разъяснение из-за слов литовского депутата Европарламента Пятраса Ауштрявичюса о действиях полиции в Тбилиси во время недавних акций протеста. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Накануне Ауштрявичюс, выступая в Европарламенте, призвал институты Евросоюза ввести санкции против Звиада Харебашвили, который руководил спецназом во время акции протеста у парламента Грузии 16 марта, и главы департамента патрульной полиции МВД Важи Сирадзе. По некоторым данным, Харебашвили отдавал приказ спецназу избить нескольких протестующих 16 марта, а Сирадзе - депутата Алеко Элисашвили во время митинга 17 марта у дома правительства.

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Уничтожена одна из самых опасных реактивных установок ВСУ

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Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил поставленную Германией реактивную установку залпового огня MARS II. РСЗО является европейской версией M270 MLRS американского производства.

Telegram-канал "Оперативный простор" разместил видеоролик, демонстрирующий момент поражения цели. Расчет установил гусеничную боевую машину между двумя деревьями, что осложняло ее обнаружение. Однако оператор направил "камикадзе" точно в крышу.

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Четыре человека пострадали после взрыва около подмосковной школы

В подмосковном городском округе Лотошино четыре человека получили ранения в результате взрыва баллона от советского противогаза, сообщил источник РЕН ТВ. По словам собеседника телеканала, инцидент произошел на теплотрассе на Колхозной улице.

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Генпрокурор предложил давать отсрочку от армии еще одной категории россиян

Генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов предложил давать отсрочку от армии выпускникам, которые идут работать специалистами на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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СМИ усомнились в версии о смерти скандального блогера Лены Миро

© Соцсети

В конце апреля 2024 года в соцсетях появились новости о гибели блогера Лены Миро в США. По версии «Комсомольской правды», эта информация может быть выдумана самой Миро; газета отмечает, что блогер продолжает зарабатывать в России - в стране продаются ее книги.

Лены Миро (Елена Мироненко) родилась 24 июня 1981 года в Старом Осколе, получила образование переводчика-синхрониста с английского, а позже переехала в Москву, где начала работать по профессии.

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