Четыре человека пострадали после взрыва около подмосковной школы

В подмосковном городском округе Лотошино четыре человека получили ранения в результате взрыва баллона от советского противогаза, сообщил источник РЕН ТВ. По словам собеседника телеканала, инцидент произошел на теплотрассе на Колхозной улице.

По данным канала, молодые люди подожгли баллон РП-5М от советского противогаза, предназначенный для получения кислорода и поглощения углекислого газа. В результате он взорвался, медики диагностировали ушибы лбов мужчинам 20 и 21 года, 24-летнему местному жителю осколками посекло ноги, у 18-летнего юноши обе ноги оказались переломаны. Пострадавших доставили в больницу, правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Ранее в Москве женщина пострадала при взрыве страйкбольной гранаты. Инцидент произошел в муниципальном округе Зеленоград. Пострадавшая наткнулась на предмет, похожий на гранату, на дереве у себя во дворе. Вызывать экстренные службы она не стала, а попыталась снять находку самостоятельно. Когда она прикоснулась к ней, раздался взрыв.

До этого в подмосковных Мытищах под окнами жилого дома местные жители обнаружили предмет, похожий на гранату. Полиция оцепила весь двор. Небольшое серое устройство нашли на подтаявшем сугробе возле подъезда. Местные жители отмечают, что речь идет о локации в поселке Пироговский.