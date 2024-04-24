Генпрокурор предложил давать отсрочку от армии еще одной категории россиян

Генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов предложил давать отсрочку от армии выпускникам, которые идут работать специалистами на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Газета.Ru

Краснов подчеркнул, что нужно проработать вопрос о дополнительном финансировании подготовки специалистов для их последующего распределения на оборонные предприятия. «Чтобы ликвидировать "кадровый голод", необходимо научить молодежь востребованным специальностям», — сказал генпрокурор. Lenta.ru

Инициатива направлена на решение проблемы нехватки квалифицированных кадров в ОПК, особенно в условиях проведения спецоперации. Генпрокурор РФ также подчеркнул значимость укрепления законности в сфере ОПК и необходимость привлечения молодых специалистов для устойчивого развития отрасли. Ura.Ru