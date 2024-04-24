СМИ усомнились в версии о смерти скандального блогера Лены Миро

В конце апреля 2024 года в соцсетях появились новости о гибели блогера Лены Миро в США. По версии «Комсомольской правды», эта информация может быть выдумана самой Миро; газета отмечает, что блогер продолжает зарабатывать в России - в стране продаются ее книги.

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Лены Миро (Елена Мироненко) родилась 24 июня 1981 года в Старом Осколе, получила образование переводчика-синхрониста с английского, а позже переехала в Москву, где начала работать по профессии.

СМИ: в США умерла блогер Лена Миро

«КП» отмечает, что в Москве Мироненко начала писать художественную литературу, а первый успех к ней пришел благодаря предложению издательства написать повести по мотивам сериала «Школа» Валерии Гай Германики.

Позже Мироненко бросила работу переводчика и завела блог в «Живом Журнале». По данным «КП», к тому времени Мироненко начала встречаться с журналистом Андреем Шмаровым, который и посоветовал сделать блог скандальным. Так Лена Миро стала одним из самых популярных ЖЖ-блогеров. Писала она в основном провокационные посты о диетах, сексе, моде, отношениях и знаменитостях.

По данным «КП», в 2018 году Мироненко вышла замуж за фотографа-американца, переехала в Техас и родила.

В Telegram-канале Лены Миро остается 116 тысяч подписчиков, но последний пост и там, и в ее ЖЖ вышел больше года назад - 25 марта 2023-го.

«Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет», - заявила тогда блогер, отметив, что все «меняется и рано или поздно заканчивается».

В апреле 2024 года в Telegram появилась публикация от анонимного пользователя, утверждавшего, что Лена Миро попала в аварию в США, впала в кому и затем умерла. Другие пользователи предположили, что блогер таким способом решила напомнить о себе, или, наоборот, «стереть скандальную биографию».

По версии «КП», новости о смерти Лены Миро могут оказаться ее же выдумкой.