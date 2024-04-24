В Росфинмониторинге раскрыли подробности о теракте в «Крокусе»

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» был тщательно спланирован международной пособнической сетью. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Lenta.ru

«22 марта Россия пережила чудовищный по своей сути террористический акт против мирного населения. Мы столкнулись с тщательно спланированным, подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», - сказал он. ТАСС

Чиханчин напомнил, что исполнителей теракта обеспечили транспортом, оружием и путями отхода. Газета.Ru