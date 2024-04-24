В Кремле прокомментировали слухи о госизмене замглавы Минобороны Иванова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухами появившуюся информацию о подозрении задержанного заместителя главы Минобороны России (МО) Тимура Иванова в госизмене. Lenta.ru

По словам Пескова, в данный момент очень много разных «перетолков» вокруг этой ситуации. «Нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более, идёт следствие», — добавил он. RT на русском

23 апреля Следственный комитет сообщил о задержании Иванова по подозрению в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, замглавы Минобороны поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей. Вместе с ним задержали еще несколько человек. Утром 24 апреля суд избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня. Он будет находиться в СИЗО «Лефортово». Газета.Ru