Уничтожена одна из самых опасных реактивных установок ВСУ

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил поставленную Германией реактивную установку залпового огня MARS II. РСЗО является европейской версией M270 MLRS американского производства.

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Telegram-канал "Оперативный простор" разместил видеоролик, демонстрирующий момент поражения цели. Расчет установил гусеничную боевую машину между двумя деревьями, что осложняло ее обнаружение. Однако оператор направил "камикадзе" точно в крышу.

Известно, что ВСУ получили от немецких властей пять таких установок. Внешне они мало чем отличаются от заокеанских образцов, которые в качестве подвижной платформы используют доработанное шасси боевой машины пехоты М2 Bradley.

Имеется двенадцать направляющих, предназначенных для запуска 240-мм реактивных снарядов 15-ти вариантов. Дальность применения: 40000-45000 метров. Скорость по шоссе - 64 км/ч. Запас хода по топливу - 480 км.