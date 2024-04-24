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Уничтожена одна из самых опасных реактивных установок ВСУ - немецкая MARS II

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил поставленную Германией реактивную установку залпового огня MARS II. РСЗО является европейской версией M270 MLRS американского производства.

Уничтожена одна из самых опасных реактивных установок ВСУ
© Российская Газета

Telegram-канал "Оперативный простор" разместил видеоролик, демонстрирующий момент поражения цели. Расчет установил гусеничную боевую машину между двумя деревьями, что осложняло ее обнаружение. Однако оператор направил "камикадзе" точно в крышу.

Известно, что ВСУ получили от немецких властей пять таких установок. Внешне они мало чем отличаются от заокеанских образцов, которые в качестве подвижной платформы используют доработанное шасси боевой машины пехоты М2 Bradley.

Имеется двенадцать направляющих, предназначенных для запуска 240-мм реактивных снарядов 15-ти вариантов. Дальность применения: 40000-45000 метров. Скорость по шоссе - 64 км/ч. Запас хода по топливу - 480 км.

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