Литва отзывает посла из Киева

Правительство Литвы приняло решение об отзыве посла Литвы на Украине Вальдемараса Сарапинаса с целью назначить его послом в Польше. Об отзыве сообщила пресс-служба литовского кабмина.

"Правительство рассмотрело предложение МИД и согласилось с ним. Посол Сарапинас отзывается с 17 июня", - говорится в сообщении.

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Послом на Украине Сарапинас был с 2020 года. Причины отзыва не называются, однако, согласно сообщениям литовских СМИ, президенту Гитанасу Науседе будет предложена кандидатура Сарапинаса на должность посла в Польше. Пост в Варшаве остается вакантным с сентября 2023 года.

Кандидатуры послов балтийской республики утверждает глава государства по представлению правительства (фактически - МИД) и с согласия парламентского комитета по внешней политике. Подобрать кандидатуры новых глав диппредставительств Вильнюсу удается с трудом из-за конфликтных отношений между президентом и МИД. Одно время вакантными были посты послов Литвы в 10 странах.