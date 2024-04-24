Посольству Литвы в Грузии стоит сделать разъяснение из-за слов литовского депутата Европарламента Пятраса Ауштрявичюса о действиях полиции в Тбилиси во время недавних акций протеста. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Накануне Ауштрявичюс, выступая в Европарламенте, призвал институты Евросоюза ввести санкции против Звиада Харебашвили, который руководил спецназом во время акции протеста у парламента Грузии 16 марта, и главы департамента патрульной полиции МВД Важи Сирадзе. По некоторым данным, Харебашвили отдавал приказ спецназу избить нескольких протестующих 16 марта, а Сирадзе - депутата Алеко Элисашвили во время митинга 17 марта у дома правительства.

"Вчера мы увидели прямое нападение на грузинскую полицию от одного из членов Европарламента. Имею в виду господина Ауштрявичюса. Помимо того, что он член Европарламента, он член правящей партии Литвы. И такая атака на грузинскую полицию [с его стороны]. Хочу всем напомнить, что нападение на полицию - это нападение на государство. И, так как он представитель правящей партии Литвы, хорошо было бы услышать соответствующие разъяснения от посольства Литвы, что означает это нападение на грузинскую полицию?" - заявил Папуашвили журналистам.

Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении на пленарном заседании одобрил законопроект об иноагентах, против которого высказывались президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, увидевшие в нем препятствие для интеграции республики в Евросоюз. Всю прошлую неделю оппозиция и молодежные организации проводили акции протеста. Наиболее масштабные и напряженные акции были с 15 по 17 апреля, когда был задействован спецназ и происходили стычки протестующих с полицией.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина "агент иностранного влияния". Вместо этого использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы".