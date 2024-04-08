Пока вы не уснули: Киев об уступках территории и «значимые данные» о теракте в «Крокусе»

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Стали известны даты мирной конференции по Украине в Швейцарии

Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в середине июня, пригласив на нее от 80 до ста стран, в том числе государства Глобального Юга (Индия, Китай, Бразилия и другие). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным источников агентства, конференция может состояться 16-17 июня в Люцерне - городе в центре Швейцарии.

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Байдена могут вычеркнуть из бюллетеня на предстоящих выборах

Власти штата Огайо готовы вычеркнуть имя действующего президента США Джо Байдена из бюллетеня на предстоящих выборах, сообщает The Guardian, ссылаясь на обращение местного госсекретаря Фрэнка Лароза. Как утверждается, чиновники пойдут на такой шаг, если Демократическая партия не выполнит законодательные требования региона относительно регистрации своего кандидата.

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Путин назвал дату принятия всех решений по ВСМ

Все решения по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург должны быть приняты к 1 июля, следует из поручений президента России Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.

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Литва захотела разобрать свои ТЭЦ ради Украины

© Zuma/TACC

Литва предложила передать Украине запчасти от своих уже закрытых теплоэлектростанций. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Telegram-канал «Delfi Литва».

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В Орске произошел очередной прорыв дамбы

Очередной прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошел вблизи поселка Лесоторговый.

По данным агентства, жители поселка экстренно эвакуируются.

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США пообещали давить на союзников по НАТО

Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Вашингтон будет давить на каждого члена альянса для повышения расходов на оборону до уровня в 2% от национального ВВП. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, на сегодняшний день норму трат в 2% ВВП выполняют 20 стран НАТО. Смит назвала это «существенным ростом за десятилетие».

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ВС РФ ударили по базе спецподразделения ВСУ «Волки Да Винчи» в Славянске

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по базе специального подразделения украинских войск «Волки Да Винчи» в Славянске.

Месяц назад этот же объект был поражен двумя ракетами «Искандер». Тогда уничтожили 18 боевиков. Данных о потерях от нынешнего удара пока нет.

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На Украине отказались от идеи уступить территории России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает «политической наивностью» рассчитывать на урегулирование конфликта с Россией путем уступок Киевом части территорий, как предполагается в плане примирения, якобы подготовленном экс-президентом США Дональдом Трампом.

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Следствие получило «значимые данные» о подготовке обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Следователи получили данные об обстоятельствах подготовки обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», которые «могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами». Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Информация о получении этих сведений была озвучена на оперативном совещании под руководством председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в котором также приняли участие руководитель Главного следственного управления СК России, руководитель Криминалистического центра и участники следственной группы.

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Росстат показал размеры зарплатного неравенства

По итогам минувшего года разница в средних зарплатах между субъектами России — 4,4 раза. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание ссылается на данные Росстата. Газета подчеркивает, что в предыдущем году разница составляла 4,3 раза.

Максимальные номинальные начисленные зарплаты наблюдаются в Чукотском (158 тыс. рублей в месяц) и Ямало-Ненецком (145 тыс. рублей) автономных округах, а также в Москве (136 тыс. рублей). Минимальные показатели зафиксированы в Ингушетии (36 тыс. рублей) и Чечне (37 тыс. рублей).

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