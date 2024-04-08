На Украине отказались от идеи уступить территории России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает «политической наивностью» рассчитывать на урегулирование конфликта с Россией путем уступок Киевом части территорий, как предполагается в плане примирения, якобы подготовленном экс-президентом США Дональдом Трампом. ТАСС

«Столько политической наивности сегодня здесь не найти. Но если так, то откуда у некоторых периодически берется удивительное желание заставить Украину примириться ценой территориальных уступок? Абсолютно понятно, что дальше будет с Украиной, Европой, демократией и международным правом», — считает Подоляк. Газета.Ru

7 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что Трамп якобы планирует убедить Украину уступить российским властям Крымский полуостров и ЛДНР в обмен на мир. По данным издания, экс-хозяин Белого дома намерен реализовать этот план в случае своего возвращения к власти. RT на русском