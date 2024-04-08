Байдена могут вычеркнуть из бюллетеня на предстоящих выборах

Власти штата Огайо готовы вычеркнуть имя действующего президента США Джо Байдена из бюллетеня на предстоящих выборах, сообщает The Guardian, ссылаясь на обращение местного госсекретаря Фрэнка Лароза. Как утверждается, чиновники пойдут на такой шаг, если Демократическая партия не выполнит законодательные требования региона относительно регистрации своего кандидата.

Госсекретарь штата Огайо направил письмо Демократической партии Огайо с предупреждением, что Джо Байден может быть исключен из бюллетеня для голосования на ноябрьских выборах в 2024 году, если Национальный съезд Демократической партии не соберется раньше или законодательные требования штата не будут изменены или отменены, — сказано в публикации.

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Дело в том, что демократы назначили съезд для объявления кандидата на 19 августа, хотя срок выдвижения истекает 7 августа. Представители партии, как пишет The Guardian, получили письмо и изучают возможности для дальнейших действий.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что американцы, которые поддержат Дональда Трампа на предстоящих выборах президента, также голосуют за «команду Путина». Таким образом она прокомментировала заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Трамп пообещал не финансировать Украину.