Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по базе специального подразделения украинских войск «Волки Да Винчи» в Славянске. Газета.Ru

Месяц назад этот же объект был поражен двумя ракетами «Искандер». Тогда уничтожили 18 боевиков. Данных о потерях от нынешнего удара пока нет. Российская газета

Как сказано в материале, «Волки Да Винчи» — 1-й отдельный механизированный батальон сухопутных войск ВС Украины, который был изначально сформирован в 2014 году как штурмовая рота. Он входит в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск. Командир батальона Дмитрий Коцюбайло был уничтожен ВС России в мае 2023 года в ходе боев за Артемовск. RT на русском