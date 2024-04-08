Стали известны даты мирной конференции по Украине в Швейцарии

Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в середине июня, пригласив на нее от 80 до ста стран, в том числе государства Глобального Юга (Индия, Китай, Бразилия и другие). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным источников агентства, конференция может состояться 16-17 июня в Люцерне - городе в центре Швейцарии.

Пока неизвестно, примет ли Китай участие в конференции. Как подчеркнули собеседники Bloomberg, этот вопрос особенно важен для швейцарских властей: если Пекин согласится присутствовать, инициатива получит статус «заслуживающей доверия».

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал о планах провести этот форум по просьбе Украины. Одной из своих целей Кассис называл привлечение России к переговорам.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участвовать в конференции Россия не будет, так как на самом деле форум посвящен продвижению ультимативной «формулы Зеленского».

Посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявлял, что Пекин допускает свое участие в конференции. При этом власти Китая подчеркивали, что будут участвовать только в том формате, который признают и Россия, и Украина.