Следствие получило «значимые данные» о подготовке обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Следователи получили данные об обстоятельствах подготовки обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», которые «могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами». Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Информация о получении этих сведений была озвучена на оперативном совещании под руководством председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в котором также приняли участие руководитель Главного следственного управления СК России, руководитель Криминалистического центра и участники следственной группы.

Следователи отчитались о работе с потерпевшими и свидетелями, отметив, что устанавливаются личности исполнителей, пособников и организаторов.

«Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», - говорится в заявлении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что уже «установлены одиннадцать лиц», причастных к теракту.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. Террористы расстреляли людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании. Жертвами стали 144 человека.

Все непосредственные исполнители теракта были задержаны. Суд в Москве поместил под стражу Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода и Шамсидина Фаридуни. Двое из них полностью признали вину. По предъявленному обвинению в террористическом акте им грозит пожизненный срок.