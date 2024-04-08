Путин назвал дату принятия всех решений по ВСМ

Все решения по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург должны быть приняты к 1 июля, следует из поручений президента России Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля. News.ru

Речь в поручении идет в том числе о финансировании проекта и стоимости проезда по магистрали. Документ предусматривает выделение средств на строительство, гранта на выкуп земельных участков для возведения ВСМ, а также определение цен на перевозку пассажиров и их багажа на основании рыночных (нерегулируемых) тарифов. Вечерняя Москва

Ранее Путин призвал использовать российские технологии в строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. RT на русском