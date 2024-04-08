Очередной прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошел вблизи поселка Лесоторговый. ТАСС

По данным агентства, жители поселка экстренно эвакуируются. Газета.Ru

За два часа до произошедшего в администрации Орска предупредили, что целостность дамбы нарушена и вода начала подступать к жилым домам. «Поступила оперативная информация о нарушении целостности тела дамбы около поселка Лесоторговый. Из-за половодья оценить, в каком состоянии гидротехническое сооружение, невозможно. Во избежание серьезных последствий жителям поселка необходимо срочно эвакуироваться», — призвали в мэрии. Впоследствии на дамбу в поселке Лесоторговый стали выкладывать мешки с песком. Lenta.ru