Литва захотела разобрать свои ТЭЦ ради Украины

Литва предложила передать Украине запчасти от своих уже закрытых теплоэлектростанций. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Telegram-канал «Delfi Литва». Lenta.ru

Речь идет о литовских станциях, которые ранее были по разным причинам закрыты. По словам Галущенко, министр энергетики Литвы предложил использовать эти тепловые станции как доноров, чтобы передать Украине необходимые запчасти. Российская газета

Накануне он сказал, что даже если Украина утратит всю свою генерацию, кроме атомной, в стране не будет «тотального блэкаута». По оценке Галущенко, сейчас более 50% электроэнергии в стране производят атомные электростанции. Газета.Ru