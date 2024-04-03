Пока вы не уснули: планы Киева на Крымский мост и отказ в предоставлении боеприпасов Украине

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В Британии узнали о планах Украины снова атаковать Крымский мост

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины планирует снова атаковать Крымский мост. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников из ГУР.

По словам собеседников, атака запланирована на первую половину 2024 года. Ее могут совершить с помощью дронов. Чиновник добавил, что у главы ГУР Кирилла Буданова есть «большая часть средств» для осуществления задуманного.

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Еще одна страна отказалась предоставлять боеприпасы Украине

Снарядный голод Вооруженных сил Украины вынуждает западных союзников искать боеприпасы по всему миру, но Бразилия уже отклонила просьбы о поставках Киеву. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.

По данным источников издания, так как поток западной военной помощи в Украину резко сократился, некоторые украинские орудия делают всего по одному выстрелу в день и пока неясно, удастся ли «сохранить стабильность линии фронта».

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Захарова прокомментировала перехват взрывчатки в иконах с Украины

Перевозка взрывчатки в иконах, доставленных в Россию с Украины, является примером логики душевнобольных людей. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я считаю, что комментировать действия душевнобольных — это угроза самим этим заразиться. Логика экстремистов и террористов должна объясняться ими или врачами, которые специализируются на данном заболевании», — заявила Захарова.

Официальный представитель российского МИД предположила, что использование икон в качестве тайников для взрывчатки может быть связано с «верой и доверием».

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Мишустин: Россия побила рекорд по продолжительности жизни

В 2023 году продолжительность жизни россиян достигла 73 лет, это рекордный показатель, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе Правительства за 2023 год.

«Продолжительность жизни в России достигла почти 73 с половиной лет, что выше до ковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского союза», — отметил Мишустин.

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Захарова предрекла Армении «ощутимые потери»

Москва с сожалением отмечает, что Ереван поддался западному давлению в вопросе функционирования карт "Мир" в Армении.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.

"Мы с сожалением констатируем, что Ереван подчинился давлению Западу и в этом вопросе", - сказала она.

Дипломат также отметила, что издержки от прекращения работы карт "Мир" будут для Армении выше, чем возможные западные рестрикции.

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Столтенберг отказался называть сроки вступления Украины в НАТО

© EPA/TACC

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил планы по вступлению Украины в Североатлантический альянс, однако отказался называть конкретные сроки.

По его словам, Украина станет членом НАТО, остался вопрос «когда».

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Захарова назвала «вбросом» данные о предупреждении РФ за две недели до теракта

Заявления американских СМИ о том, что Вашингтон якобы предупредил Россию о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» за две недели до теракта, являются «вбросом». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, у подобной информации нет никаких доказательств. Никто из представителей российского руководства не получал данные о готовящемся нападении на «Крокус».

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Порошенко заявил о планах на президентские выборы

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о планах баллотироваться на еще один срок, когда в стране удастся провести выборы. Об этом он рассказал телеканалу Al Jazeera.

Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая 2024 года. Выборы президента должны были пройти в конце марта, но на Украине действует военное положение. По украинским законам, в таких условиях не проводятся ни выборы президента, ни выборы в Верховную раду.

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Захарова назвала число готовых к переброске на Украину французских военных

© Zuma/TACC

Военных Франции в размере 1,5 тысячи человек могут в апреле привести в состояние готовности для переброски на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек, - сказала Захарова. - Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий».

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СМИ: Байден и Шольц отвергли новый подход Макрона к России

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем предложил новый подход к России, который союзники сочли слишком опасным. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников издания, новая стратегия Запада была предложена французским лидером в ходе переговоров, которые прошли в феврале. Макрон надеялся, что они заложат основу для парижского саммита и изменят подход к украинскому кризису.

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