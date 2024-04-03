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Захарова прокомментировала перехват взрывчатки в иконах с Украины

Перевозка взрывчатки в иконах, доставленных в Россию с Украины, является примером логики душевнобольных людей. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала перехват взрывчатки в иконах с Украины
© РИА Новости
«Я считаю, что комментировать действия душевнобольных — это угроза самим этим заразиться. Логика экстремистов и террористов должна объясняться ими или врачами, которые специализируются на данном заболевании», — заявила Захарова.

Официальный представитель российского МИД предположила, что использование икон в качестве тайников для взрывчатки может быть связано с «верой и доверием».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обнаружение взрывчатки в грузе с иконами, которые везли в Москву с Украины через европейские страны, говорит о террористических методах, к которым прибегают украинские власти.

ФСБ: в иконах, ввозимых в РФ с Украины, обнаружен мощный заряд гексогена

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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