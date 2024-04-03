Снарядный голод Вооруженных сил Украины вынуждает западных союзников искать боеприпасы по всему миру, но Бразилия уже отклонила просьбы о поставках Киеву. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.

По данным источников издания, так как поток западной военной помощи в Украину резко сократился, некоторые украинские орудия делают всего по одному выстрелу в день и пока неясно, удастся ли «сохранить стабильность линии фронта».

«Российские войска сейчас выпускают в семь раз больше снарядов, чем их противники. Это более чем в два раза превышает показатели конца января, когда Киев предупредил союзников, что превосходство составляет три к одному», - говорится в статье.

При этом поиски снарядов по всему миру пока не дают результатов.

«Бразилия отклонила просьбы союзников о поставке боеприпасов для Киева», - пояснили источники издания как в европейских, так и в бразильских властных структурах.

По их словам, переговоры между Японией и Великобританией о закупке боеприпасов также, судя по всему, зашли в тупик.

В США предупредили о последствиях нехватки снарядов у ВСУ

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что на линии соприкосновения войск сохраняется сложная обстановка. Дефицит боеприпасов, добавил он, может привести к тому, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется сокращать линию фронта.

При этом министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что ВСУ получат от стран-союзников «критически» нужные боеприпасы и партию ракет для систем ПВО. В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 13 европейских стран сформировали коалицию для оказания помощи Украине.