$92.53+0.2399.41-0.15
Войти в почту

Bloomberg: Бразилия отказалась предоставлять боеприпасы Украине

Снарядный голод Вооруженных сил Украины вынуждает западных союзников искать боеприпасы по всему миру, но Бразилия уже отклонила просьбы о поставках Киеву. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.

По данным источников издания, так как поток западной военной помощи в Украину резко сократился, некоторые украинские орудия делают всего по одному выстрелу в день и пока неясно, удастся ли «сохранить стабильность линии фронта».

«Российские войска сейчас выпускают в семь раз больше снарядов, чем их противники. Это более чем в два раза превышает показатели конца января, когда Киев предупредил союзников, что превосходство составляет три к одному», - говорится в статье.

При этом поиски снарядов по всему миру пока не дают результатов.

«Бразилия отклонила просьбы союзников о поставке боеприпасов для Киева», - пояснили источники издания как в европейских, так и в бразильских властных структурах.

По их словам, переговоры между Японией и Великобританией о закупке боеприпасов также, судя по всему, зашли в тупик.

В США предупредили о последствиях нехватки снарядов у ВСУ

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что на линии соприкосновения войск сохраняется сложная обстановка. Дефицит боеприпасов, добавил он, может привести к тому, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется сокращать линию фронта.

При этом министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что ВСУ получат от стран-союзников «критически» нужные боеприпасы и партию ракет для систем ПВО. В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 13 европейских стран сформировали коалицию для оказания помощи Украине.

Военные новости
Видео
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Пентагон
Бразилия
Япония
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости