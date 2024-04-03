Захарова назвала «вбросом» данные о предупреждении РФ за две недели до теракта

Заявления американских СМИ о том, что Вашингтон якобы предупредил Россию о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» за две недели до теракта, являются «вбросом». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Lenta.ru

По ее словам, у подобной информации нет никаких доказательств. Никто из представителей российского руководства не получал данные о готовящемся нападении на «Крокус». Вечерняя Москва

«Мы уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений, что мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему», - сказала она на брифинге. ТАСС