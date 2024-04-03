Военных Франции в размере 1,5 тысячи человек могут в апреле привести в состояние готовности для переброски на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Lenta.ru

«Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек, - сказала Захарова. - Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий». ТАСС

Ранее Захарова заявила о нахождении военных стран НАТО на Украине. По словам дипломата, они активно помогают ВСУ в эксплуатации вооружений. Говорит Москва