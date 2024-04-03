Порошенко заявил о планах на президентские выборы

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о планах баллотироваться на еще один срок, когда в стране удастся провести выборы. Об этом он рассказал телеканалу Al Jazeera.

Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая 2024 года. Выборы президента должны были пройти в конце марта, но на Украине действует военное положение. По украинским законам, в таких условиях не проводятся ни выборы президента, ни выборы в Верховную раду.

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я принять участие в следующих выборах, - да», - ответил Порошенко на вопрос журналиста о его политических планах.

Экс-президент подчеркнул, что для проведения выборов в первую очередь необходимо, чтобы конфликт завершился и военное положение отменили.

Порошенко добавил, что этот конфликт «больше, чем Украина».

«Речь идет о мировом порядке, свободе, демократии и борьбе за основные принципы мира», - заключил он.

Порошенко занимал должность президента Украины с 7 июня 2014-го по 20 мая 2019 года. В 2019-м он проиграл на выборах Зеленскому.