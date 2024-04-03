Мишустин: Россия побила рекорд по продолжительности жизни

В 2023 году продолжительность жизни россиян достигла 73 лет, это рекордный показатель, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе Правительства за 2023 год. Парламентская газета

«Продолжительность жизни в России достигла почти 73 с половиной лет, что выше до ковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского союза», — отметил Мишустин. Ura.Ru

«Важно, чтобы, как сказал глава государства в Послании, росла продолжительность именно активной и здоровой жизни», - подчеркнул премьер. Российская газета