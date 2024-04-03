Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины планирует снова атаковать Крымский мост. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников из ГУР.

По словам собеседников, атака запланирована на первую половину 2024 года. Ее могут совершить с помощью дронов. Чиновник добавил, что у главы ГУР Кирилла Буданова есть «большая часть средств» для осуществления задуманного.

Издание отмечает, что Буданов следует одобренному Владимиром Зеленским плану по «минимизации» присутствия РФ в Черном море. При этом есть серьезные сомнения по поводу способности ГУР провести операцию по уничтожению Крымского моста, который хорошо защищен российскими войсками.

Хуснуллин рассказал, когда откроется Крымский мост

Ранее МИД РФ передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к нападению на подмосковный «Крокус Сити Холл» и к другим терактам. В этом списке есть и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, который признал организацию Киевом атаки на Крымский мост в 2022 году.