СМИ: Байден и Шольц отвергли новый подход Макрона к России

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем предложил новый подход к России, который союзники сочли слишком опасным. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников издания, новая стратегия Запада была предложена французским лидером в ходе переговоров, которые прошли в феврале. Макрон надеялся, что они заложат основу для парижского саммита и изменят подход к украинскому кризису.

«Макрон предложил каждому лидеру, по словам официальных лиц, занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, что оставило бы все военные варианты на повестке дня», - отмечается в статье.

При этом Вашингтон придерживается избегания эскалации с Россией и Байден «поставил под сомнение необходимость изменения стратегии». Также против предложения выступил и Олаф Шольц из опасения, что идея «перестать транслировать границы вовлеченности Запада – так называемые красные линии» и заставить Москву угадывать может привести к расколу среди союзников Украины и привести к тому, что страны НАТО окажутся втянуты в конфликт.

Напомним, что в ходе саммита в Париже, посвященного украинскому кризису, президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой по отправке войск стран НАТО на Украину. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что власти страны не будут отправлять своих военных для помощи Украине в боевых действиях. С аналогичными заявлениями выступили также представители других стран НАТО, в том числе и США.

В Кремле же отметили, что отправка странами НАТО войск на Украину потенциально опасна «непосредственным вовлечением в горячий конфликт».