Пока вы не уснули: Кремль об атаке БПЛА на Татарстан и сюрприз в российской экономике

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В Кремле отреагировали на атаку беспилотников на Татарстан

В Кремле прокомментировали удары беспилотников по городам в Татарстане, из-за которых пострадали студенты политеха. Киевский режим продолжает свою террористическую активность, подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Нарышкин раскрыл детали переданной США информации о теракте в России

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что предоставленные США данные не помогли выявить всех участников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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В ЦБ заявили о сюрпризе в российской экономике

Участники обсуждения решения Банка России по ключевой ставке назвали сильную незамедляющуюся динамику потребительской активности одним из главных сюрпризов начала года в экономике страны. Это следует из опубликованного регулятором резюме.

Индекс потребительских настроений в РФ находится на максимуме, растет склонность к совершению крупных покупок, отметили в ЦБ. Там также указали на ускорившийся в первом квартале 2024 года рост ВВП России, что некоторые участники дискуссии сочли временным явлением.

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На Украине задержали экс-советника офиса президента

© СБУ

На Украине была задержана группа во главе с бывшим советником офиса Владимира Зеленского. Фигуранты подозреваются в присвоении около 95 миллионов гривен (порядка 2,5 миллиона долларов) при закупке трансформаторов во время военного положения, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины.

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В Подмосковье сошел с рельсов товарный поезд

© Соцсети

В Дмитровском районе Московской области сошли с рельсов 11 вагонов товарного поезда. Поездная бригада не пострадала, пишет «Московский комсомолец. Подмосковье».

Инцидент произошел 1 апреля в 21:18 мск на 77-м км вблизи ж/д станции Иванцево. При сходе колесных пар железнодорожное полотно не пострадало.

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Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

© Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне, однако воевать с кем-либо Минск не стремится. Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки в Гродно, передает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия хочет построить свое мирное будущее и настроена только на созидание.

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Китай обвинил США в незаконном расширении границ

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что решение США расширить границы континентального шельфа нарушает международное право. Об этом сообщает ТАСС.

Континентальный шельф - это морское дно и его недра за пределами территориальных вод государства. Шельф простирается на расстояние до 200 морских миль от берега страны. По международному законодательству страны имеют экономические права на природные ресурсы на морском дне и под ним в зависимости от границ их шельфов.

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Украина применила против России боевой ИИ

Украинские беспилотные летательные аппараты обходят помехи при атаках на нефтегазовую отрасль России при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет телеканал CNN.

«Точность в условиях глушения обеспечивается за счет использования ИИ. Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности», - пояснил источник издания, не уточнив, откуда Киев взял эту технологию.

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В России вступили в силу новые штрафы: за что придется заплатить

В России с 1 апреля появились новые штрафы. Издание Life узнало детали нововведений.

В частности, с текущего месяца запустили механизм, который блокирует продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки. Речь идет о табаке, разливном пиве, а также слабоалкогольных напитках из кег. По словам юриста Елены Кузнецовой, с помощью механизма блокировки продаж удастся решить проблему продажи товаров с нарушениями.

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Бах признался пранкерам в слежке МОК за российскими спортсменами в соцсетях

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о слежке за российскими спортсменами в соцсетях, чтобы не допустить их участия в Олимпиаде. Об этом он рассказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), позвонившим ему от имени «африканского чиновника».

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