Украина применила против России боевой ИИ

Украинские беспилотные летательные аппараты обходят помехи при атаках на нефтегазовую отрасль России при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет телеканал CNN.

«Точность в условиях глушения обеспечивается за счет использования ИИ. Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности», - пояснил источник издания, не уточнив, откуда Киев взял эту технологию.

В свою очередь аналитик-исследователь Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра Ноа Сильвия отметила, что у беспилотников есть так называемое «машинное зрение», которое представляет собой разновидность искусственного интеллекта.

«По сути, вы берете модель и обучаете для определения местоположения и цели, к которой она движется. Когда беспилотник будет развернут, он сможет определить, где он находится», - заявила она.

По словам эксперта, в такой ситуации БПЛА не нужна связь со спутником и он полностью автономен.

Ранее появилась информация о том, что США потребовали от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, поскольку это может спровоцировать рост цен на нефть.

При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США действительно рекомендовали Киеву отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако, по ее словам, Вооруженные силы Украины «воюют теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются сегодня».