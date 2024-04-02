Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне, однако воевать с кем-либо Минск не стремится. Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки в Гродно, передает БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия хочет построить свое мирное будущее и настроена только на созидание.
"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - заявил президент Белоруссии.
По его словам, в стране ведется соответствующая подготовка, однако Минск никому не угрожает.
"Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", - сказал Лукашенко.
До этого он заявил, что Белоруссия и Россия не должны расслабляться в связи с сосредоточением войск НАТО на белорусской границе.
"Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что, если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно", — подчеркнул белорусский лидер.
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