В Кремле прокомментировали удары беспилотников по городам в Татарстане, из-за которых пострадали студенты политеха. Киевский режим продолжает свою террористическую активность, подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные работаем, чтобы эту угрозу минимизировать, а в последствие — полностью уничтожить», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Стали известны подробности удара БПЛА по Нижнекамску

Его слова передает корреспондент URA.RU. Так Песков прокомментировал недавние удары по республике Татарстан.