В России вступили в силу новые штрафы: за что придется заплатить

В России с 1 апреля появились новые штрафы. Издание Life узнало детали нововведений.

В частности, с текущего месяца запустили механизм, который блокирует продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки. Речь идет о табаке, разливном пиве, а также слабоалкогольных напитках из кег. По словам юриста Елены Кузнецовой, с помощью механизма блокировки продаж удастся решить проблему продажи товаров с нарушениями.

Кроме того, в публикации говорится о введении в стране уголовной ответственности за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере. Нарушители столкнутся со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, за нарушения предусмотрены принудительные работы на срок до трех лет и даже лишение свободы на аналогичный срок. Недобросовестные продавцы также лишатся права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В России, помимо прочего, четырехкратно увеличился штраф для российских авиакомпаний за задержки рейсов и просрочку доставки багажа. Сейчас он составляет 100 рублей в час.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года начал действовать новый порядок переустройства и перепланировки помещений, напоминает издание.

Ранее Правительство РФ предложило во втором чтении законопроекта о введении штрафов за нарушение отдельных требований законодательства в области персональных данных внести уточнения, касающиеся «соразмерности и возможности исполнения такого наказания».