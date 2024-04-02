Китай обвинил США в незаконном расширении границ

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что решение США расширить границы континентального шельфа нарушает международное право. Об этом сообщает ТАСС.

Континентальный шельф - это морское дно и его недра за пределами территориальных вод государства. Шельф простирается на расстояние до 200 морских миль от берега страны. По международному законодательству страны имеют экономические права на природные ресурсы на морском дне и под ним в зависимости от границ их шельфов.

МИД РФ выразил демарш США в связи с планами расширить границы континентального шельфа

В конце 2023 года США увеличили свои претензии на континентальный шельф, территория которого в два раза превышает площадь Калифорнии. В Госдепартаменте подчеркивали, что континентальный шельф - это продолжение сухопутной территории страны под водой, а США, «как и другие страны, имеют право оберегать ресурсы, управлять ими и жизненно важными средами обитания расширенного континентального шельфа (ECS)».

ECS занимает площадь около одного миллиона квадратных метров, в основном в Арктике и Беринговом море.

СМИ писали, что с помощью ECS США хотят расширить для себя доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей и проектов возобновляемой энергетики.

Россия не признала расширение границ континентального шельфа США. В РФ указали, что Штаты не обратились в Комиссию по границам континентального шельфа (CLCS), это противоречит Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. 25 марта Москва выразила Вашингтону демарш.

«Одностороннее установление США границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль является типичным актом унилатерализма и гегемонии», - так прокомментировал действия США Вэньбинь.

Он подчеркнул, что притязания Вашингтона юридически недействительны и «серьезно нарушают международное право».