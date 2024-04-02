В Подмосковье сошел с рельсов товарный поезд

В Дмитровском районе Московской области сошли с рельсов 11 вагонов товарного поезда. Поездная бригада не пострадала, пишет «Московский комсомолец. Подмосковье».

Инцидент произошел 1 апреля в 21:18 мск на 77-м км вблизи ж/д станции Иванцево. При сходе колесных пар железнодорожное полотно не пострадало.

В пресс-службе МЧС пояснили, что движение на этом участке дороги приостановлено на сутки. ЦППК организовала выход на линию двух автобусов малой вместимости. Первый из них прибыл в Костино уже в 7:50 утра, согласно расписанию электрички.

По данным ведомства, причиной схода стал размыв участка пути, вызванный обильным снеготаянием. Для устранения затора привлечены 6 единиц техники, 20 человек, в том числе от МЧС России 2 единицы техники, 6 человек.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области сошла с рельсов электричка. В момент ЧП в поезде находились 207 пассажиров, никто не пострадал.