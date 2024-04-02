Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что предоставленные США данные не помогли выявить всех участников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Lenta.ru

«Федеральная служба безопасности получила определенную информацию со стороны спецслужб Соединенных Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно. Но как наши российские коллеги говорили, информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», - сказал он после заседания коллегий СВР и Комитета государственной безопасности Белоруссии. ТАСС

Нарышкин также заявил, что контртеррористический канал между РФ и США действует весьма ограничено. Ura.Ru