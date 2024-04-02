На Украине задержали экс-советника офиса президента

На Украине обнаружены хищения в офисе Зеленского при закупке трансформаторов
На Украине была задержана группа во главе с бывшим советником офиса Владимира Зеленского. Фигуранты подозреваются в присвоении около 95 миллионов гривен (порядка 2,5 миллиона долларов) при закупке трансформаторов во время военного положения, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины.
Уточняется, что организованную группу создали в 2021 году с целью контроля за денежными средствами «Украинской железной дороги».
Как отмечается, в 2022 году глава группы обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов через подконтрольных ему должностных лиц «Украинской железной дороги».
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Товары поставляли по завешенной цене, говорится в сообщении ведомства. Согласно его данным, сами трансформаторы закупали через компанию-прокладку у производителя, которым частично владели российские юрлица, и перепродавали «Украинской железной дороге» по вдвое завышенной стоимости.
Ранее сообщалось, что на Украине задержали мужчин, пытавшихся по реке пересечь границу с Венгрией.