На Украине задержали экс-советника офиса президента

На Украине была задержана группа во главе с бывшим советником офиса Владимира Зеленского. Фигуранты подозреваются в присвоении около 95 миллионов гривен (порядка 2,5 миллиона долларов) при закупке трансформаторов во время военного положения, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины.

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Уточняется, что организованную группу создали в 2021 году с целью контроля за денежными средствами «Украинской железной дороги».

Как отмечается, в 2022 году глава группы обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов через подконтрольных ему должностных лиц «Украинской железной дороги».

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Товары поставляли по завешенной цене, говорится в сообщении ведомства. Согласно его данным, сами трансформаторы закупали через компанию-прокладку у производителя, которым частично владели российские юрлица, и перепродавали «Украинской железной дороге» по вдвое завышенной стоимости.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали мужчин, пытавшихся по реке пересечь границу с Венгрией.