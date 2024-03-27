Пока вы не уснули: усиление обороны Киева и прекращение работы Samsung Pay в России

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Власти Киева усиливают оборону города по всему периметру

Новые оборонительные сооружения и военные посты устанавливают в Киеве и области, рассказали очевидцы.

«Оборону усиливают по всему периметру, выставляют новые посты с военными», — заявил один из очевидцев.

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Байден избавил США от стратегических запасов нефти

© EPA/TACC

Последние несколько лет на внутренний рынок США активно поступало топливо из подземных хранилищ. Так власти пытались бороться с подорожанием сырья. В результате было выкачано около 40% национальных резервов, пишет РИА Новости.

В настоящий момент стратегический запас нефти в США находится на минимальных уровнях за последние 30 лет. Теперь в предвыборной гонке Джо Байден стремится восполнить потери, пишет издание.

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В ООН нашли веские основания для обвинения Израиля в геноциде

Есть веские основания для обвинения Израиля в совершении геноцида в отношении палестинцев, заявила эксперт Организации объединенных наций (ООН) Франческа Альбанез. Ее слова приводит РИА Новости.

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Захарова ответила на заявления США о причастности ИГ* к теракту в «Крокусе»

США загнали себя в абсолютный тупик словами о причастности «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье пропавшими без вести, по предварительным данным, числятся 95 человек. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, списки тех, кто после теракта не выходил с родственниками на связь, составили после обращений родственников сотрудники оперативных служб.

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Анонсировано прекращение работы Samsung Pay в России

© Unsplash

С 3 апреля нельзя будет добавлять и использовать карты «Мир» в Samsung Pay. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Подчеркивается, что функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать в прежнем режиме.

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Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы

Трехтонная российская авиабомба ФАБ-3000 нужна для уничтожения опорных пунктов противника, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что эта бомба достаточно недорогая и при этом практически не может быть сбита.

«Трехтонная бомба нужна для того, чтобы уничтожать опорные пункты противника с большей эффективностью, — сказал Дандыкин. — Чем больше бомба, тем больше взрывчатки она может нести. Конкретно в этой — больше тонны взрывчатого вещества».

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Швейцария отказалась подписывать ДЗЯО из-за СВО

© South Korea Defense Ministry

Швейцария отказалась подписывать Договор о запрещении ядерного оружия из-за конфликта на Украине и того, что государства, имеющие такие вооружения, не присоединились к нему. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД страны.

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СМИ: началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о начале Генпрокуратурой процесса признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его словам, надзорное ведомство уже направило соответствующую просьбу в Минюст России.

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У России возникли проблемы с получением платежей за нефть в трех странах

Банки Китая, ОАЭ и Турции задерживают на «недели или месяцы» или отказывают в транзакциях за поставки нефти из России из-за угрозы вторичных санкций, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным журналистов, США добиваются таким образом проблем с поступлением средств в РФ без остановки глобальных энергетических потоков.

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