Есть веские основания для обвинения Израиля в совершении геноцида в отношении палестинцев, заявила эксперт Организации объединенных наций (ООН) Франческа Альбанез. Ее слова приводит РИА Новости.

«Есть веские основания полагать, что Израиль совершает преступление геноцида против палестинцев. Три факта заставляют задуматься об этом: массовые убийства, заявления израильских официальных лиц и бесчеловечные условия жизни, навязанные палестинцам», — сказала она.

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При этом Альбанез отметила, что пока рано говорить о том, являются ли соучастниками геноцида те государства, которые поставляют Израилю оружие.