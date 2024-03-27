Байден избавил США от стратегических запасов нефти

Последние несколько лет на внутренний рынок США активно поступало топливо из подземных хранилищ. Так власти пытались бороться с подорожанием сырья. В результате было выкачано около 40% национальных резервов, пишет РИА Новости.

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В настоящий момент стратегический запас нефти в США находится на минимальных уровнях за последние 30 лет. Теперь в предвыборной гонке Джо Байден стремится восполнить потери, пишет издание.

Стратегический нефтяной запас США находится в хранилищах в Луизиане и Техасе. Его создавали на случай чрезвычайных ситуаций.

В 2021 году объем топлива в американских хранилищах составлял более 600 млн баррелей. По последним данным, сейчас в них осталось лишь 362 млн баррелей. Когда выяснилось, насколько истощились запасы, рейтинг Байдена обвалился еще сильнее.

В минэнерго США заявили, что восстановят резервы, как только нефтяные цены станут приемлемыми. Аналитики отмечают, что без импорта страна не обойдется.

До этого все индийские нефтепереработчики отказались от нефти из РФ.

Ранее стало известно, что Китай наращивает добычу нефти.