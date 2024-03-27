Власти Киева усиливают оборону города по всему периметру

Новые оборонительные сооружения и военные посты устанавливают в Киеве и области, рассказали очевидцы. ТАСС

«Оборону усиливают по всему периметру, выставляют новые посты с военными», — заявил один из очевидцев. Другой житель Киева, который проживает на северо-западе города, сказал, что в лесопарковой зоне выкапывают новые окопы, поставлены на боевое дежурство места, которые ранее были в запустении. Газета.Ru

25 марта в Киеве произошло несколько сильных взрывов, один из которых, как сообщают очевидцы, был в районе аэропорта Жуляны. Говорит Москва