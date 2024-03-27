Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о начале Генпрокуратурой процесса признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его словам, надзорное ведомство уже направило соответствующую просьбу в Минюст России.

Причиной для начала процедуры могли стать требования признать артистку иноагентом из-за ее заявления о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Также Пугачева подверглась резкой критике в соцсетях из-за того, что не выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», отмечает канал.

Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года Галкин* обратился в суд с требованием снять с него этот статус, однако проиграл дело.

В начале марта 2023 года Алла Пугачева резко раскритиковала своего коллегу Стаса Михайлова, а также отметила, что «нормальные люди не собираются возвращаться» в Россию. Таким образом Алла Пугачева отреагировала на слова Михайлова о том, что ругающие свою страну артисты ведут себя некорректно и «еще на коленях приползут».

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ