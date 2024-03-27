Захарова ответила на заявления США о причастности ИГ* к теракту в «Крокусе»

США загнали себя в абсолютный тупик словами о причастности «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Lenta.ru

"То, что американцы в первые сутки [после атаки], даже еще пожар не успели потушить, начали кричать, что это не Украина, я думаю, что это улика. Я по-другому это квалифицировать не могу, это улика сама по себе", - дала оценку ситуации дипломат. ТАСС

Ранее Захарова заявила, что Запад поменял свою реакцию на теракт в «Крокусе», чтобы не остаться за бортом. По ее словам, мировое большинство не оставило западным странам ни шанса на то, чтобы не поменять реакцию с «сумасшедшей» на нормальную. Газета.Ru