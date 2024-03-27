Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье пропавшими без вести, по предварительным данным, числятся 95 человек. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, списки тех, кто после теракта не выходил с родственниками на связь, составили после обращений родственников сотрудники оперативных служб.

Четверых обвиняемых в теракте в "Крокусе" доставили в СИЗО "Лефортово"

В их число попали те, кого нет в списках жертв и пострадавших в результате нападения террористов на подмосковный концертный зал.

Существует вероятность, что часть людей из списка живы и не выходят на связь по каким-либо причинам. По официальным данным, жертвами теракта стали 140 человек.