Швейцария отказалась подписывать ДЗЯО из-за СВО

Швейцария отказалась подписывать Договор о запрещении ядерного оружия из-за конфликта на Украине и того, что государства, имеющие такие вооружения, не присоединились к нему. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД страны.

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«Швейцария до сих пор не присоединилась к ДЗЯО. На заседании 27 марта 2024 года Федеральный совет решил, что необходимости в перепозиционировании по-прежнему нет. Он убежден, что присоединение к ДЗЯО не отвечает интересам Швейцарии в нынешнем международном контексте, характеризующемся возвращением на передний план вопросов политики безопасности в результате новой войны в Европе», — говорится в тексте.

В МИД страны отметили, что Берн до сих пор привержен достижению мира без ядерного оружия в рамках договора, но «твердо убеждена, что достигнуть ядерного разоружения можно только в сотрудничестве с официально признанными ядерными державами».

Напомним, что ДЗЯО приняли в июле 2017 года. Его поддержали 122 государства. При этом Россия и США не принимали участия в работе той конференции, поскольку не посчитали необходимым присоединяться к данному договору, так как существует Договор о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время ДЗЯО подписали 93 страны, 70 из них его ратифицировали. Документ вступил в силу 22 января 2021 года.