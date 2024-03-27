Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы

Трехтонная российская авиабомба ФАБ-300 нужна для уничтожения опорных пунктов противника, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что эта бомба достаточно недорогая и при этом практически не может быть сбита.

«Трехтонная бомба нужна для того, чтобы уничтожать опорные пункты противника с большей эффективностью, — сказал Дандыкин. — Чем больше бомба, тем больше взрывчатки она может нести. Конкретно в этой — больше тонны взрывчатого вещества».

Для примера, по словам военного, в снарядах самого крупного калибра всего десятки килограммов взрывчатого вещества. В ракетах — 400-500 килограмм.

«А эта бомба фактически несбиваемая, дешевая, корректируемая. Она дает усиление мощи, при этом позволяет решать задачи с меньшими потерями. Думаю, в скором времени уже начнется применение ФАБ-3000», — заключил военный эксперт.

Ранее эксперт Forbes заявил, что использование ФАБ-3000 повысит риск для самолетов-носителей из-за посредственных аэродинамических характеристик боеприпаса. Как пишет издание, самолетам-носителям придется приближаться к линии соприкосновения, что повысит риск их поражения.