Пока вы не уснули: исключенный вопрос Путину и ограничение на посуточную аренду квартир

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Писториус оказался в оппозиции к главам МИД Германии и Великобритании

Министр обороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских ракет Storm Shadow, которые могли бы передать Украине. Об этом сообщает Tagesschau.

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Карлсон назвал исключенный из списка вопрос Путину

Американский журналист Такер Карлсон назвал вопрос, который он планировал задать президенту России Владимиру Путину, но исключил из общего списка.

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В СФ заявили о праве России отменить акт о передаче Крыма УССР

Россия, как правопреемница Советского Союза, имеет полное законное право отменить акт от 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, сообщает во вторник, 12 марта, РИА Новости.

«Акт 1954 года — незаконное решение, которое должно быть отменно», — подчеркнул сенатор.

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Госдума одобрила ограничение на посуточную аренду квартир

Госдума 12 марта приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий посуточно сдавать квартиры в аренду, если в них нет приборов учета ресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте законопроекта сказано, что собственник вправе предоставить свое жилье в пользование на основании договора найма (в том числе краткосрочного), если соблюдаются права и законные интересы соседей, а также правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества, требования энергетической эффективности и оснащенности жилых помещений счетчиками.

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Появились подробности крушения самолета под Иваново

Telegram-канал «112» сообщает, что самолет, упавший под Иваново, базировался в Твери. По данным канала, у воздушного судна загорелся двигатель в момент взлета с аэродрома Северный.

Как пишет «112», самолет сделал круг и намеревался совершить аварийную посадку, однако не смог. По информации канала, на борту находились семь членов экипажа и пять пассажиров.

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Большинство украинцев выступили за устранение русского языка

В феврале 2024 года 66 процентов опрошенных украинцев выступили за устранение русского языка из официального общения. Об этом сообщают данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Только 3 процента считают, что русский язык должен получить статус второго государственного. И 24 процента считают, что русский язык может стать официальным в регионах, где большинство этого желают», — указывается в отчете по итогам исследования.

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Глава МВД Эстонии прокомментировал объявление его в розыск Россией

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Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что серьезно отнесся к тому, что Россия объявила его в розыск.

По словам Ляэнеметса, он намерен продолжать свою работу и не испугался, хотя к таким вещам следует относиться "очень серьезно".

"У нас есть органы безопасности, я им доверяю, они справятся с задачей и обеспечат безопасность в Эстонии, в том числе для членов правительства", - отметил министр.

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В МИД России вызвали посла Швейцарии и заявили ей протест

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Швейцарии Кристину Марти Ланг и заявили ей протест из-за решения швейцарского парламента касательно механизма конфискации российских активов.

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Появились новые подробности утечки беседы офицеров ФРГ об атаке на Россию

К утечке беседы высокопоставленных офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост причастен инспектор Военно-воздушных сил Германии Инго Герхарц, передает телеканал N-TV. По его данным, он неправильно подключился к перехваченному звонку.

В перехваченном разговоре офицеров бундесвера о крылатых ракетах Taurus второй участник набрал номер неправильно. Федеральный министр обороны Борис Писториус подтвердил это в понедельник вечером после специального заседания комитета по обороне бундестага. Это был инспектор ВВС Инго Герхарц, — отметил канал.

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СМИ: Mitsubishi планирует возвращение на российский рынок

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Японский автоконцерн Mitsubishi защитил в Роспатенте несколько наименований своих моделей автомобилей. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, это может говорить о желании компании вернуться в Россию.

Напомним, что Mitsubishi прекратила выпуск своих автомобилей в России весной 2022 года, после начала спецоперации на фоне санкций. При этом окончательно компания из страны уходить не стала и продолжает обслуживать свои автомобили, как и другие японские бренды.

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